Unterföhring (ots) -Starke Performance! Die Real-Life-Doku "Ab ins Kloster!" erzielte am Donnerstagabend bei Kabel Eins sehr gute 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Dies ist der beste Wert seit Start der Reihe im Jahr 2019. Insgesamt 3,01 Millionen Zuschauer verfolgten den Clash der Kulturen vor afrikanischer Kulisse (Nettoreichweite ab 3 J.). Die nächste Folge von "Ab ins Kloster!" sehen Kabel Eins-Zuschauer am Donnerstag, 8. September 2022, um 20:15 Uhr.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence; Erstellt: 02.09.2022 (vorläufig gewichtet: 01.09.2022)