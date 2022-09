DJ Shell-Chef Ben van Beurden will 2023 zurücktreten - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Shell-Chef Ben van Beurden bereitet sich einem Agenturbericht zufolge darauf vor, im kommenden Jahr nach fast 10 Jahren im Amt zurückzutreten. Wie Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen weiter berichtet, hat der Konzern vier interne Kandidaten für die Nachfolge van Beurdens in die engere Auswahl genommen. Als mögliche Nachfolger für den Chefsessel gelten Wael Sawan (Head of integrated gas and renewables division), Huibert Vigeveno (Downstream Director), CFO Sinead Gorman und Zoe Yujnovich (Upstream Director).

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2022 03:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.