Der Schweizer Jobmotor brummt wie noch nie: Nach dem kräftigen Start ins neue Jahr wurden im zweiten Quartal 2022 eine Rekordzahl an neuen Stellen geschaffen.Neuenburg - Der Schweizer Jobmotor brummt wie noch nie: Nach dem kräftigen Start ins neue Jahr wurden im zweiten Quartal 2022 eine Rekordzahl an neuen Stellen geschaffen. Die Aussichten haben sich ebenfalls aufgehellt. Die Zahl der Stellen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent und damit das fünfte Mal in Folge nach zuvor vier Rückschlägen. Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS)...

