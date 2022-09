Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Senior-Unsecured-Segment hat sich der Primärmarkt zuletzt nach abgeschlossener Sommerpause kräftig belebt, so die Analysten der Helaba.Die Marktbedingungen schienen hier in der vergangenen Woche nahezu so günstig wie in den beiden anderen von uns beobachteten Anleihe-Klassen: Grundsätzlich besteht reges Kaufinteresse seitens der Investoren, allerdings zu weiterhin erhöhten Spreadniveaus, so die Analysten der Helaba. ...

