Beschleunigte Bereitstellung von Sicherheitsservices mit hohem Mehrwert und Ausbau unseres Geschäfts in Nordamerika, Europa und Indien

Hitachi Systems, Ltd. ("Hitachi Systems"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hitachi, Ltd. (TOKYO: 6501), gab heute bekannt, dass Cumulus Systems Inc. ("Cumulus Systems") und Hitachi Systems Security Inc. ("Hitachi Systems Security"), ihre Konzerngesellschaften in Nordamerika, umstrukturiert werden, um die Managed Services (Superior Security Services, Advanced Performance Analytics Services, usw.) für globale Märkte mit dem Ziel zu stärken, das globale Geschäft weiter auszubauen.

Umstrukturierung der nordamerikanischen Konzerngesellschaften

Mit Wirkung zum 1. Oktober ändert Cumulus Systems seinen Firmennamen in Hitachi Systems Trusted Cyber Management Inc. ("Hitachi Systems TCM") und übernimmt Hitachi Systems Security als Tochterunternehmen. Darüber hinaus erwirbt Hitachi Systems TCM im Rahmen einer Absorptionsfusion das Unternehmen Hitachi Systems Security USA, Inc.

Mit dieser Fusion erwirbt Hitachi Systems TCM die Unternehmen Hitachi Systems Security, ein Unternehmen für Sicherheitsservices in Kanada, und Cumulus Systems Private Ltd, ein Entwicklungsunternehmen in Indien, als Tochtergesellschaften und fördert damit eine Geschäftsstrategie für Managed Security Services, die die Erfahrung und Technologie beider Unternehmen nutzt.

Führungsstruktur für Hitachi Systems TCM

Mit dieser Reorganisation werden die für die Sicherheitsbranche verantwortlichen Konzerngesellschaften an der Leitung von Hitachi Systems TCM beteiligt, um die Führungsstruktur zu stärken und unser Geschäft mit Managed Security Services weltweit auszubauen.

Hitachi Systems TCM wird Scott Wiebe zum CEO berufen. Scott Wiebe ist zur Zeit als CEO und CFO von Cumulus Systems tätig, einem erstklassigen technischen Unternehmen, das seit 2006 Technologien für Performance-Analysen entwickelt. Darüber hinaus wird Anthony Subero, derzeitiger CEO von Hitachi Systems Security, das seit 1999 Sicherheits- und Datenschutzservices in Nordamerika und Europa anbietet, gleichzeitig zum COO ernannt. Zeitgleich wird Motoaki Yamamura zum CSO bestellt. Motoaki Yamamura ist zur Zeit Vizepräsident der Secure Brain Corporation, einem japanischen Unternehmen, das seit 2004 Spitzentechnologie im Bereich der Cybersicherheit anbietet.

Ziel der Umstrukturierung und künftige Ausrichtung

Am 1. April dieses Jahres gründete Hitachi, Ltd. die Hitachi Digital LLC ("Hitachi Digital")*1 mit Sitz in Nordamerika, einer Region mit einem schnell wachsenden digitalen Markt. Hitachi Digital soll die Führung bei der Entwicklung und Umsetzung einer digitalen Strategie für die gesamte Hitachi Group übernehmen und zielt darauf ab, die Synergien mit anderen Bereichen von Hitachi zu maximieren, um die Expansion des Lumada*2-Geschäfts für die gesamte Hitachi Group zu beschleunigen.

Im Rahmen der digitalen Strategien von Hitachi wird Hitachi Systems TCM die technischen Fähigkeiten von Cumulus Systems mit der Sicherheitstechnologie und der Erfahrung von Hitachi Systems Security kombinieren, um die Sicherheitsservice-Plattform zu optimieren. Mit dieser Verbesserung wollen wir

proaktive Services für die Sicherheitsüberwachung entwickeln, die Cyberrisiken erkennen und melden, bevor sie zu einer Bedrohung werden,

komplexere Bedrohungsdaten verfolgen und

die konventionellen Services zum Aufspüren von Bedrohungen für die Sicherheitsüberwachung fortführen.

Auf diese Weise werden wir neue Sicherheitsservices schaffen, die es uns ermöglichen, den Wert für die Kunden zu erhöhen und unser Geschäft auf Nordamerika und Europa auszudehnen. Darüber hinaus will Hitachi Systems TCM sein SOC (Security Operations Center) in Indien sowie seine Fähigkeit verbessern, professionelle Sicherheitsservices anzubieten, um seinen Status als einer der weltweit führenden Anbieter von Sicherheitslösungen zu festigen.

Außerdem betrachtet Hitachi Systems Indien als eine strategische Region für die Expansion seines globalen Geschäfts. Hitachi Systems TCM wird mit Hitachi Systems India Pvt Ltd ("Hitachi Systems India") zusammenarbeiten und dabei deren umfassende Erfahrung auf dem indischen Markt, ihr fortschrittliches technologisches Know-how und die umfassende Stärke der Hitachi Group, des weltweiten Technologieführers, dafür nutzen, das das erforderliche Fachwissen für die Verwaltung einer Reihe digitaler Ökosysteme vom Kabel bis zur Cloud und die Implementierung modernster Sicherheitsservices bereitzustellen.

*1 Hitachi Digital LLC wurde in Hitachi Global Digital Holdings LLC umbenannt und erweiterte damit die Rolle und die Funktionen von Hitachi Global Digital Holdings, einer Unternehmensorganisation, die zuvor das digitale Geschäft des IT-Sektors beaufsichtigt hatte.

*2 ist der Name der hochentwickelten digitalen Lösungen und Services von Hitachi, mit denen Daten in Erkenntnisse umgewandelt werden, die die digitale Transformation der sozialen Infrastruktur vorantreiben.

Kommentar von Jun Taniguchi, CEO bei Hitachi Digital

In Nordamerika und auf dem übrigen Weltmarkt wird die Nachfrage nach DX in Bereichen der sozialen Infrastruktur wie Energie, Verkehr und Industrie voraussichtlich steigen. Sicherheit ist ein sehr wichtiger Bereich für uns, wenn es darum geht, strategische Themen innerhalb der Hitachi-Gruppe zu vermarkten und den Kunden durch OT x IT x Products einen innovativen Mehrwert zu bieten. Hitachi Digital will beim weltweiten Ausbau seines Lumada-Geschäfts eng mit dem neu gegründeten Unternehmen Hitachi Systems TCM zusammenarbeiten.

Kommentar von Scott Wiebe, CEO und CFO bei Cumulus Systems

Durch den Aufbau eines erstklassigen Ingenieurteams mit Schwerpunkt auf Performance-Analyse-Tools, Software-Engineering und Professional Services hat Cumulus Systems kontinuierlich Mehrwert für seine Kunden geschaffen. In den vergangenen Jahren haben wir diesen Mehrwert bei Hitachi Systems Security durch die Bereitstellung von Sicherheits-Engineering und Sicherheitsservices umgesetzt. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen zu Hitachi Systems TCM werden wir weiterhin von der Konvergenz von Technologie, Wissen und Prozessen profitieren und freuen uns darauf, unseren Kunden in Nordamerika, Europa, Indien und Japan einen höheren Mehrwert zu bieten.

Kommentar von Anthony Subero, CEO bei Hitachi Systems Security

Mit dieser Umstrukturierung werden wir unseren Kunden ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit für ihre kritischen Geschäftssysteme bieten, indem wir bewährte Tools/Lösungen für Cybersicherheit, Datenschutz und Performance-Analysen einsetzen.

Die wahre Stärke dieses Zusammenschlusses liegt jedoch in der Zusammenführung eines Kaders von weltweit erfahrenen und professionellen Experten, die den Mitarbeitern und globalen Kunden einen Mehrwert bieten können. Ich freue mich wirklich auf die Zukunft!

Kommentar von Anuj Gupta, CEO bei Hitachi Systems India

Hitachi, Ltd. hat Indien aufgrund des raschen Wachstums der dortigen IT-Servicebranche zu einer wichtigen Region für seine globale Strategie erklärt. Hitachi Systems, ein Kernunternehmen der Hitachi-Gruppe im Bereich Informations- und Telekommunikationssysteme, hat aktiv Initiativen gefördert, die sich auf Hitachi Systems India konzentrieren, um die Grundlage des IT-Servicegeschäfts zu sichern und das Geschäft in Indien generell auszubauen. Neben unserem herkömmlichen Verkauf von Produkten und Wartungsservices liegt unser Hauptaugenmerk auf den Geschäftsbereichen Sicherheit und Services. Wir freuen uns, die fortschrittlichen Sicherheitsservices von Hitachi Systems TCM in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen. Hitachi Systems India wird nicht nur seinen riesigen Kundenstamm mit den besten Services unterstützen, sondern auch die indische Regierung und andere Unternehmen, die ein schnelles Wachstum erleben.

Übersicht über Hitachi Systems TCM (Stand 1. Oktober 2022)

Name des Unternehmens Hitachi Systems Trusted Cyber Management Inc. Gegründet 2006 Hauptsitz Kalifornien, USA Konzerngesellschaften Cumulus Systems Private Ltd. (Indien) Hitachi Systems Security Inc. (Kanada) URL https://hitachi-systems-tcm.com

(vorgesehener Start am 1. Oktober) Main Management

Executives Executive Chairman: Shin Kuno (*1), CEO: Scott Wiebe, COO: Anthony Subero (*2), CSO: Motoaki Yamamura (*3), etc. (*1) Entsendet von der Business Cloud Services Group, Hitachi Systems, Ltd. (*2) CEO bei Hitachi Systems Security. Zur Zeit als COO bei Hitachi Systems TCM tätig (*3) Vice President bei der SecureBrain Corporation. Zur Zeit als CSO bei Hitachi Systems TCM tätig Beschreibung der Geschäftstätigkeiten Managed Security Services

Sicherheitsberatung

Verkauf von Tools zur Analyse der Plattformleistung und Bereitstellung von Analysediensten

Softwareentwicklung im Auftrag Anzahl

Mitarbeiter Ca. 260 (konsolidiert) Kapitalstruktur Hitachi Systems: 100

Übersicht über Cumulus Systems (Stand 1. September 2022)

Name des Unternehmens Cumulus Systems Incorporated Gegründet 2006 Hauptsitz Kalifornien, USA Name des Unternehmens Cumulus Systems Private Ltd. (Indien) URL http://www.cumulus-systems.com Stellvertreter CEO und CFO: Scott Wiebe Anzahl

Mitarbeiter Ca. 160 (konsolidiert) Beschreibung der Geschäftstätigkeiten Verkauf von Tools zur Analyse der Plattformleistung und Bereitstellung von Analysediensten

Softwareentwicklung im Auftrag Kapitalstruktur Hitachi Systems: 100

Übersicht über Hitachi Systems Security (Stand 1. September 2022)

Name des Unternehmens Hitachi Systems Security Inc. Gegründet 1999 Hauptsitz Quebec, Kanada Konzerngesellschaften Hitachi Systems Security USA, Inc. (USA) Hitachi Systems Security Europe SA (Schweiz) URL https://hitachi-systems-security.com Stellvertreter CEO: Anthony Subero Anzahl

Mitarbeiter Ca. 100 (konsolidiert) Beschreibung der Geschäftstätigkeiten Managed Security Services

Sicherheitsberatung Kapitalstruktur Hitachi Systems: 100

Über Hitachi Systems

Hitachi Systems ist ein führender IT-Serviceanbieter, der sich auf die Entwicklung und Implementierung von Geschäftssystemen für Kunden unterschiedlicher Branchen und Größenordnungen spezialisiert hat. Außerdem betreiben, überwachen und warten wir diese Systeme über eine mehrstufige Serviceinfrastruktur, die Rechenzentren, Netzwerk- und Sicherheitszentren, Kontaktzentren und ein landesweites Netzwerk von rund 300 Servicestandorten umfasst. Hitachi Systems unterstützt seine Kunden bei der digitalen Transformation und arbeitet mit ihnen zusammen, um neue Werte zu schaffen, indem wir einzigartige Services anbieten, die unser vielfältiges Humankapital und unsere fortschrittlichen IT-Lösungen nutzen. Wir streben danach, ein globales Serviceunternehmen zu werden, das das volle Vertrauen der Kunden verdient.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hitachi-systems.com/eng/

Über Cumulus Systems

Cumulus Systems ist ein Unternehmen in den USA, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Tools zur Performance-Analyse von Plattformen einschließlich verschiedener Betriebssysteme, virtueller Umgebungen und Speicher spezialisiert hat. Seit 2012 gehört das Unternehmen zur Hitachi Systems Group. Cumulus Systems hat mit Cumulus Systems Private Ltd. eine hochqualifizierte Entwicklungstochter in Indien. Das Unternehmen vertreibt nicht nur Performance-Analyse-Tools für Hardwarehersteller und Systemintegratoren auf dem Weltmarkt, sondern bietet auch Softwareentwicklungsservices an, bei denen es seine technischen Fähigkeiten einsetzt. In den vergangenen Jahren hat sich Cumulus Systems zudem an den von Hitachi Systems Security angebotenen Services für die Sicherheitsüberwachung beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cumulus-systems.com/

Über Hitachi Systems Security

Hitachi Systems Security ist ein auf Sicherheitstechnologie spezialisiertes Unternehmen in Kanada. Seit 2015 gehört das Unternehmen zur Hitachi Systems Group. Mit SOCs (Security Operations Centers) in Kanada und der Schweiz bietet das Unternehmen Managed Security Services zur Überwachung von Sicherheitsrisiken für Kundensysteme sowie Sicherheitsberatungsservices, einschließlich der Diagnose von Sicherheitsrisiken und der Unterstützung bei der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, hauptsächlich in Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter https://hitachi-systems-security.com/

Die in diesen Informationen enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Marken und eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

