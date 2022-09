Oldenburg (ots) -Es ist so weit: Die Beschäftigten des Landes Schleswig-Holstein kommen in den Genuss des Dienstrad-Leasings und können so effektiv zur angestrebten Mobilitätswende des Landes beitragen. Während das Dienstrad-Leasing in vielen Unternehmen der freien Wirtschaft bereits fest verankert ist, waren die Beschäftigten zahlreicher Bundesländer bisher vom Dienstrad-Leasing ausgeschlossen. Im Zuge der Mobilitätswende findet nun zunehmend ein Umdenken statt. "Wir freuen uns, dass die baron mobility service GmbH den Zuschlag für die Ausschreibung des Landes Schleswig-Holstein erhalten hat", strahlt Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de. "Gemeinsam arbeiten wir nun daran, die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für das Dienstrad-Leasing zügig umzusetzen."Rund 46.000 Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein profitierenAb September 2022 haben die rund 46.000 Beamtinnen und Beamten des Landes Schleswig-Holstein die Möglichkeit, günstig und unkompliziert ein hochwertiges Dienstrad über ihren Arbeitgeber zu leasen. Mit der Öffnung für das Dienstrad-Leasing führt Schleswig-Holstein das Bestreben nach einer klimafreundlicheren Mobilität konsequent fort. Erst im Jahr zuvor hatte das Bundesland seinen Beschäftigten die Teilnahme am Jobticket für den ÖPNV ermöglicht.Das Firmenrad-Leasing über mein-dienstrad.de erlaubt interessierten Beschäftigten bald noch mehr Flexibilität bei der Wahl ihrer Verkehrsmittel. Berechtigt zur Teilnahme sind alle Beamtinnen und Beamten des Landes Schleswig-Holstein, die auf Lebenszeit ernannt sind. Bei den Angestellten im Öffentlichen Dienst auf Landesebene befindet sich der Tarifvertrag noch in der Verhandlung, sodass hier aktuell noch kein Dienstrad-Leasing möglich ist. Ausgeschlossen sind zudem Personen, die innerhalb der nächsten drei Jahre die gesetzliche Regelaltersgrenze erreichen oder zum Beispiel aufgrund einer Elternzeit derzeit keine Bezüge erhalten."Aktuell ist im Bereich Dienstrad-Leasing viel in Bewegung. Wir hoffen natürlich auf eine Vereinheitlichung, sodass noch mehr Menschen die Vorteile eines Dienstrades nutzen können", fasst Marcel Nothnagel die Ausgangslage zusammen.Vorteile des Dienstrad-Leasings für die Beschäftigten Schleswig-HolsteinsMit dem Dienstrad-Leasing für Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein verfolgt das Bundesland gleich mehrere Ziele. Der Klimawandel und die dringend notwendige Mobilitätswende rücken das Fahrrad vermehrt in den Fokus. Doch der Umstieg aufs Bike fällt vielen Menschen weiterhin schwer, vor allem, wenn das eigene Budget kein hochwertiges Rad zulässt. Über kleine, monatliche Raten, die direkt vom Bruttogehalt einbehalten werden und somit auch die Finanzierung hochpreisiger Fahrräder ermöglichen, schafft das Dienstrad-Leasing einen besonderen Anreiz für den Umstieg auf ein komfortabel zu fahrendes Bike. Interessierte Beschäftigte können dabei ein Rad im Wert zwischen 750 und 6.000 Euro (brutto) bei teilnehmenden Händlern auswählen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein praktisches Klapprad, ein robustes Mountainbike, ein geräumiges Lastenrad oder ein komfortables E-Bike bis 25 km/h handelt. Solange das Fahrrad der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) entspricht, ist das Dienstrad-Leasing nicht auf ein bestimmtes Modell oder eine besondere Marke beschränkt. Sogar leasingfähige Zubehörartikel, wie zum Beispiel Körbe, Helm, Anhänger, Kindersitze, Ersatz-Akku und Fahrradtaschen, sind inbegriffen. Nach einer dreijährigen Vertragsdauer wird das Bike einfach zurückgegeben, und auf Wunsch kann das nächste hochwertige Dienstrad, das dem neusten Stand der Technik entspricht, geleast werden.Ein Dienstrad kann dabei nicht nur für den Weg zur Arbeit gefahren werden, sondern auch in der Freizeit. Kommt es bei der privaten oder geschäftlichen Nutzung doch einmal zum Schadensfall, ist das Bike dank enthaltener Vollkaskoversicherung gut abgesichert. Des Weiteren sorgt ein Wartungspaket mit jährlicher Inspektion dafür, dass das Fahrrad jederzeit im Topzustand ist. Verschleißteile sind zu 100 Prozent abgedeckt, sodass über den gesamten Leasingzeitraum eine sorgenfreie Nutzung gewährleistet ist.Und auch das Land Schleswig-Holstein profitiert von den vielen Vorteilen des Dienstrad-Leasings. Zufriedenere Beschäftigte sind seltener krank, leistungsfähiger und ihrem Arbeitgeber enger verbunden. Zudem entfällt vor allem in Ballungsräumen die Parkplatzsuche, da für ein Dienstrad immer ein Abstellplatz gefunden wird. Auch in Bezug auf den sich stärker ausweitenden Fachkräftemängel wirkt sich das Dienstrad-Leasing positiv aus. Das Land Schleswig-Holstein kann mit dem Dienstrad-Leasing für sich werben, das eigene Image weiter ausbauen und so viele potenzielle Beschäftigte auf sich aufmerksam machen.Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. 