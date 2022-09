Die neue Leiterin Account- & Service Management bei Abraxas heisst Kathrin Kölbl. Die erfahrene Sales-Persönlichkeit folgt per 1. Januar 2023 auf Markus Zollinger.St. Gallen - Die neue Leiterin Account- & Service Management heisst Kathrin Kölbl. Die erfahrene Sales-Persönlichkeit folgt per 1. Januar 2023 auf Markus Zollinger, der nach über sieben Jahren bei Abraxas Informatik auf eigenen Wunsch in den Ruhestand tritt. Kölbl wird auch Mitglied der Abraxas-Geschäftsleitung. Sie ist die erste Frau im siebenköpfigen Gremium. Kathrin Kölbl ist seit 2013...

