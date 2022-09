Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.09.2022

Kursziel: 3,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,80 auf EUR 3,70.

Zusammenfassung:

clearvise hat vorläufige H1-Zahlen berichtet, die deutlich über den Vorjahreswerten lagen und unsere Schätzungen übertroffen haben. Der Umsatz stieg um 66% auf EUR26,5 Mio. und das bereinigte EBITDA um 79% auf EUR20,6 Mio. Die bereinige EBITDA-Marge stieg von 72% auf fast 78%. Die hohen Strompreise haben clearvise zu einer erneuten Guidance-Erhöhung veranlasst. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit einem Umsatz zwischen EUR50 Mio. und 54 Mio. (bisher EUR47 Mio. bis EUR51 Mio.) und einem bereinigten EBITDA zwischen EUR37 Mio. und EUR41 Mio. (bisher: EUR35 Mio. bis EUR38 Mio.). Da das Unternehmen bei den zukunftsbezogenen Erlösen aus kaufmännischer Vorsicht lediglich mit den gesicherten Strompreisen aus Einspeisetarifen und abgeschlossenen Stromlieferverträgen rechnet, gehen wir unter der Annahme, dass die Strompreise bis Jahresende auf sehr hohem Niveau bleiben werden, davon aus, dass weitere Guidance-Erhöhungen folgen. Wir erhöhen unsere Umsatz-Schätzung für das laufende Jahr auf EUR58,8 Mio. und unterstellen eine EBITDA-Marge von knapp 77%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt trotz der Anhebung unserer Schätzungen für 2022 aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus ein leicht gesenktes Kursziel von EUR3,70 (bisher: EUR3,80). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.80 to EUR 3.70.

Abstract:

clearvise has reported preliminary H1 figures that were significantly above the previous year's figures and exceeded our forecasts. Revenue increased 66% to EUR26.5m and adjusted EBITDA by 79% to EUR20.6m. The adjusted EBITDA margin increased from 72% to almost 78%. High electricity prices have prompted clearvise to raise its guidance again. The company now expects revenue between EUR50m and EUR54m (previously EUR47m to EUR51m), and adjusted EBITDA between EUR37m and EUR41m (previously EUR35m to EUR38m). Out of commercial prudence clearvise has based its guidance only on secured electricity prices from feed-in tariffs and concluded power purchase agreements. As we believe that electricity prices will remain at a very high level until the end of the year, we assume that further guidance increases will follow. We increase our revenue estimate for the current year to EUR58.8m and assume an EBITDA margin of just under 77%. Despite the increase in our 2022 forecasts, an updated DCF model yields a slightly lower price target of EUR3.70 (previously: EUR3.80) due to the higher interest rate level. We reiterate our Buy recommendation.



