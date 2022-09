Berlin (ots/PRNewswire) -- Coway stellt auf der IFA 2022 zwei neue Airmega-Luftreiniger vor, die das tägliche Leben und den Komfort der europäischen Verbraucher verbessern- Die Ausstellung zeigt die neuesten Innovationen von Coway im Bereich Luft und Wasser mit der Noble Collection und der Icon Water Purifier SeriesCoway Co., Ltd., die "Best Life Solution Company" aus Südkorea, stellte heute auf der IFA 2022 ihre neuesten Gesundheitsgeräte für den häuslichen Gebrauch vor. Auf der Ausstellung wurden 22 innovative Produkte vorgestellt, darunter 14 Luftreiniger und 8 Wasserreiniger.Das Highlight der Ausstellung waren die hoch-begehrten Luftreiniger der "Coway Airmega"-Modellreihe, die jetzt in Europa erhältlich sind."Die 'Coway Airmega'-Serie wird durchweg als die beste in ihrer Klasse anerkannt und hat Amazon USA den Status einer Top-Luftreinigermarke", sagte Rodney Ryu, Geschäftsführer der Coway Europe B.V. "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Zuhause der Verbraucher in Europa zu einem gesunden Ort der Entspannung und des Wohlbefindens zu machen, indem wir innovative Produkte auf den Markt bringen."Coway Airmega - Luftreiniger vom FeinstenCoways wichtigster Luftreiniger, der Coway Airmega, erregte die meiste Aufmerksamkeit der Besucher. Neben den derzeit verfügbaren Modellen - Airmega Mighty, Airmega 150, Airmega Jet und Airmega 300S/400S - präsentiert Coway zwei neue Airmega-Modelle, die bald in Europa auf den Markt kommen.Der Airmega Mighty (AP-1512HH) wurde von Wirecutter der New York Times acht Jahre in Folge, einschließlich 2022, als bester Luftreiniger ausgezeichnet und ist ein Amazon USA-Bestseller in der Kategorie Luftreiniger. Der leistungsstarke Luftreiniger eignet sich für Räume bis zu 33 m2, einschließlich Schlafzimmer, Wohnzimmer und kleine Gewerbeeinheiten. Er erhielt das ECARF-Qualitätssiegel für die vollständige Anpassung an die Bedürfnisse von Allergikern.Bestimmte Coway-Luftreiniger entfernen nachweislich mehr als 99,98 % des in einer Raumzelle schwebenden SARS-CoV-2-Virus innerhalb von zwei Minuten, wie ein unabhängiger Test von MRI Global (https://cowaymega.com/pages/health-safety), einem US-amerikanischen gemeinnützigen Forschungsinstitut, ergab. Der neueste ausgestellte Luftreiniger, der Airmega 250, ist einer davon.Der Airmega 250 verfügt über die Filterleistung eines großen Luftreinigers und hat dennoch ein minimalistisches, kompaktes Design. Darüber hinaus bietet der Airmega 250 automatisierte Funktionen, die die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität des Raumes und die Umgebung anpassen. Das Design wurde mit internationalen Auszeichnungen wie dem Red Dot Design Award 2021 und den International Design Excellence Awards 2021 ausgezeichnet.Ein weiterer völlig neuer Luftreiniger, Airmega 250H, ist ein innovatives Produkt mit zwei Funktionen: Luftreinigung und Luftbefeuchtung. Er reinigt nicht nur die Luft, sondern optimiert auch die Luftfeuchtigkeit, indem er als Verdunstungsbefeuchter einen ultrafeinen Nebel gleichmäßig an die Luft abgibt. Der Airmega 250H zeichnet sich vor allem durch die von Coway patentierte Water Lock-Technologie aus, ein automatisches Wasserkontrollsystem, das den Wassertank bei Gebrauch öffnet und bei Nichtgebrauch schließt. Diese innovative Funktion verhindert, dass das Wasser im Reservoir zurückbleibt und den Filter verschmutzt.Die Airmega 250 und 250H werden im vierten Quartal 2022 in Europa erhältlich sein.Darüber hinaus präsentierte Coway seine neuesten Innovationen mit der Noble Collection und der Icon Water Purifier Series, die bei koreanischen Verbrauchern beliebt sind.Der preisgekrönte Noble Luftreiniger verfügt über ein von der Architektur inspiriertes Turmdesign, das mit den weltweit 4 besten Designpreisen ausgezeichnet wurde - Red Dot, iF, IDEA und Pin Up Awards. Der innovative Icon Water Purifier 2 gibt mit seinen intelligenten Hygieneeigenschaften, dem praktischen Design, der kompakten Größe und der ultrahohen Wassertemperatur einen Einblick in die Zukunft der Wasserreiniger. Die Markteinführung in Europa ist noch nicht geplant.Weitere Informationen finden Sie unter https://ifa2022.coway.com oder Coway Newsroom (http://newsroom.coway.com/).Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890468/Coway_Booth_at_IFA_2022_ID_3867766da421.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1890469/Coway_Airmega_Air_Purifiers_at_IFA_2022_ID_969bf9e535e8.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1890470/Coway_Noble_Air_Purifier_left__and_Airmega_250_right__at_IFA_2022_ID_3d6082d7dc94.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgPressekontakt:Sumin Park,Assistant Manager bei Coway PR HQ,sumin.park@coway.com,82-10-6816-0249Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155031/5311537