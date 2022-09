SAP-Calls mit 89%-Chance bei Kurserholung auf 90 Euro

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) befindet sich bereits seit nahezu einem Jahr in einer Abwärtsbewegung, die am 1.9.22 bei 83,01 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Im frühen Handel des 2.9.22 konnte sich die Aktie etwas erholen und startete im Bereich von 84,20 Euro in den Handel.

Erfüllen sich die optimistischen Erwartungen der UBS-Experten, die die SAP-Aktie nach der Bestellung des neuen und vor allem bewährten Finanzchefs mit einem Kursziel von 107 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie durchaus über Erholungspotenzial verfügen, das risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukte optimieren könnten.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 18.11.22, BV 0,1, ISIN: DE000PD86S05, wurde beim SAP-Aktienkurs von 84,20 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro gehandelt.

Wenn die SAP-Aktie in spätestens einem Monat auf 90 Euro zulegt, wo sie zuletzt am 22.8.22 notierte, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,68 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,498 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,498 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK3DWX5, wurde beim Aktienkurs von 84,20 Euro mit 0,60 - 0,61 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 90 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,15 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,438 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,438 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD35TH5, wurde beim Aktienkurs von 84,20 Euro mit 0,99 - 1,00 Euro taxiert.

Kann sich die SAP-Aktie auf 90 Euro steigern, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,55 Euro (+55 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de