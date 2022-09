HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Compugroup nach dem Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters auf "Buy" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Die Veranstaltung habe weitere Einblicke in die mittelfristigen Pläne des Managements ermöglicht, das seine Ziele bestätigt habe, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngste Kursschwäche sei auf den Inflationsdruck zurückzuführen, den das Unternehmen angesichts seiner starken Marktposition und der hohen Kundentreue aber kompensieren sollte./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A288904

COMPUGROUP MEDICAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de