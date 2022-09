HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia im Zuge einer Aktualisierung der Bewertungsansätze von 60,20 auf 48,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem Kursrückgang im bisherigen Jahresverlauf von mehr als 40 Prozent sei die Aktie des Immobilienkonzerns attraktiv, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht nicht davon aus, dass die Immobilienpreise in Deutschland plötzlich oder schnell sinken werden, wie es die Marktbewertung des Eigenkapitals von Vonovia impliziere. Vielmehr sieht der Experte eine kontinuierliche Preisanpassung an das neue Zinsumfeld./edh/ajx



