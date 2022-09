Allianz (WKN: 840400)-Aktien sind seit Anfang Februar 2022 mehr als 24 % gesunken (22.08.2022). Sie sind sehr beliebt, denn schließlich handelt es sich um eine der größten Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Der Konzern sitzt zudem in München und zahlt regelmäßig eine Dividende. Basierend auf der letzten Ausschüttung von 10,80 Euro je Aktie liegt die Dividendenrendite bei 6,2 % (22.08.2022). Sie ist fast so hoch wie die aktuelle Inflationsrate. Allianz-Aktien sind so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...