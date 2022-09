Ballard Power beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Der Kurs schiebt sich mit rund fünf Prozent nach vorne. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Ballard Power, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 7,15 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn die Renditemöglichkeiten erhöhen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...