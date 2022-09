Für unsere drei heutigen Protagonisten Varta, TeamViewer und Zalando geht es ans Eingemachte. Bereits die letzte Kommentierung an dieser Stelle vom 29.08. überschrieben wir mit "Das ist gar nicht gut. Weitere Kursdebakel drohen.". Die Lage hat sich in den letzten Tagen nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Vor allem für die Aktie des Batterieherstellers brechen schwierige Handelstage an. Nach dem Verlust einer eminent wichtigen Unterstützung hat sich ...

