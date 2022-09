Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen sind in den vergangenen Tagen weiter gestiegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Zehnjährige Bunds würden nunmehr bei 1,61% und die entsprechenden T-Notes bei 3,20% rentieren. Der Anstieg der Renditen sei ausgelöst worden durch die wenigen Worte, die der FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole an seine gespannten Zuhörer gerichtet habe. Demnach werde die FED so lange ihre Zinserhöhungen fortsetzen, bis sie sicher sei, dass sich die Inflation zurückbilde. Dafür werde man auch höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. ...

