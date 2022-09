Zürich (www.anleihencheck.de) - Die hohen Inflationsraten lassen das Erreichen der Inflationsziele der Notenbanken in weite Ferne rücken, so die Experten von Swisscanto Invest.Die Experten von Swisscanto Invest seien der Meinung, dass die Teuerung auch Ende 2023 in den meisten Industrie- und Schwellenländer immer noch ein ganzes Stück oberhalb der Inflationsziele der Notenbanken von 2% liegen werde. Die Hoffnung der Finanzmärkte auf ein rasches Ende der restriktiven Geldpolitik, die in den vergangenen Wochen maßgeblich zur Erholung an den Finanzmärkten beigetragen habe, dürfte sich deshalb als unhaltbar entpuppen. Die Notenbanken möchten eine substanzielle Verbesserung an der Preisfront sehen, bevor sie einen Kurswechsel ins Auge fassen würden. Da reiche es nicht aus, wenn fallende Energiepreise die Gesamtinflationsrate von einem sehr hohen Niveau aus leicht zurückgleiten lasse. ...

