Ultium Cells, das Batteriezellen-Joint-Venture von General Motors und LG Energy Solution, hat mit der Produktion von Batteriezellen in seinem ersten Werk in Warren im US-Bundesstaat Ohio begonnen. Gegründet wurde das 2,3 Milliarden Dollar schwere Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide Partner jeweils 50 Prozent der Anteile halten, im Jahr 2019 und gleichzeitig auch die erste Batteriefabrik angekündigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...