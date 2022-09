Diese Börsenregel besagt, dass sich der übergeordnete Trend in der Regel längere Zeit fortsetzt. Dass dieser Grundsatz auch für die Leitzinsentwicklung gilt, stellte die amerikanische Notenbank am zurückliegenden Freitag unter Beweis. In der alljährlichen Rede in Jackson Hole betonte deren Notenbankchef seine Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation und entzog den Erwartungen einer baldigen Kehrtwende den Boden. Nach seinem Hinweis, dass die Zinsen wohl für eine gewisse Zeit höher bleiben werden und dies auch für Schmerzen sorgt, legten die Aktienkurse an der Wallstreet erstmal den Rückwärtsgang ein und zogen die Notierungen auch an den anderen Börsenplätzen mit nach unten. Angeknackste ...

