KIEW/BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal geht davon aus, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen im April geplatzten Kiew-Besuch demnächst nachholen wird. "Wir erwarten einen Besuch Steinmeiers in Kiew auf Einladung von Präsident (Wolodymyr) Selenskyj", sagte Schmyhal in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Steinmeier wollte Kiew im April zusammen mit den Staatspräsidenten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands besuchen. Die ukrainische Regierung lehnte einen Besuch Steinmeiers nach Angaben von deutscher Seite jedoch kurzfristig ab. Die vier anderen Staatschefs fuhren schließlich allein, die Reise war von polnischer Seite organisiert worden. Selenskyj erklärte später, keine offiziellen Anfragen des Bundespräsidenten für einen Besuch erhalten zu haben. Im Mai lud der ukrainische Präsident Steinmeier dann offiziell nach Kiew ein.

Inzwischen sind Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister seines Kabinetts in die ukrainische Hauptstadt gereist, Steinmeier aber noch nicht. Schmyhal wird den Bundespräsidenten am Sonntag während seines Deutschlandbesuchs in Berlin treffen.

Ob Selenskyj in absehbarer ins Ausland reisen und dann vielleicht auch Deutschland besuchen wird, wollte Schmyhal nicht sagen. "Selenskyj ist der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee in einem Krieg. Nur er kann entscheiden, wann es Sinn macht, Besuche außerhalb des Landes abzustatten", sagte er der dpa. Der ukrainische Präsident ist seit Kriegsbeginn zwar im Inland gereist, hat das Land aber nicht verlassen./mfi/DP/jha