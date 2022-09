Bonn (ots) -



Nachdem der erste Startversuch der unbemannten Mondmission Artemis-1 am vergangenen Montag wegen technischer Probleme gescheitert war, hat die NASA für Samstag den nächsten Start vorbereitet. Am 3. September um 20.17 Uhr deutscher Zeit soll die Artemis-Rakete aus der Raumfahrt-Station in Cape Canaveral/Florida ins All starten.



phoenix begleitet den Startversuch ab 18 Uhr live. Durch die Sendung führt Michael Krons aus dem Studio in Bonn. Als Gäste zum Talk empfängt er den ESA-Astronauten Matthias Maurer, ESA-Leiter Dr. Jürgen Schlutz und DLR-Raumfahrtmanager Volker Schmid. Bereits ab 17.15 Uhr stimmt phoenix mit der Dokumentation "Der Mars - Rätselhafte Wüstenwelt" auf das Thema ein. Der rote Planet beflügelt seit jeher Fantasie und Forschung. Er ist das nächste große Ziel der Raumfahrt und schon in zehn bis 15 Jahren könnte der Mensch den Mars betreten.



