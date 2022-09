Mainz (ots) -Anlässlich der Generaldebatte zur Politik der Bundesregierung berichtet das ZDF am Mittwoch, 7. September 2022, von 9.00 Uhr bis 11.15 Uhr, in "Heute aus dem Parlament" live aus dem Deutschen Bundestag. Schon tags zuvor steht "Heute im Parlament" auf dem ZDF-Programm: Am Dienstag, 6. September 2022, 8.59 Uhr, schaltet das ZDF in den Bundestag zur Rede des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog.Zu beiden Livesendungen von "Heute im Parlament" begrüßt Moderatorin Patricia Wiedemeyer die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF. Als Reporterin der Liveübertragung mit der Rede des israelischen Staatspräsidenten meldet sich ZDF-Hauptstadtstudio-Korrespondentin Ines Trams. Am Folgetag ist Andrea Maurer als ZDF-Live-Reporterin bei der Generaldebatte im Einsatz.Die Generaldebatte ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltswoche und gilt als Sternstunde im Parlament. Der Oppositionsführer eröffnet, der Kanzler erwidert, danach folgen die Vorsitzenden aller Fraktionen.Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog wird im Rahmen seines Staatsbesuchs in Deutschland vor dem Plenum des Deutschen Bundestages sprechen. Die Veranstaltung beginnt um 9.00 Uhr mit der Begrüßung durch die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, anschließend hält Staatspräsident Herzog seine Rede vor den Abgeordneten, Vertretern der Verfassungsorgane sowie geladenen Gästen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100, und unter https://presseportal.zdf.de/presse/heute"ZDFheute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichtenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5311752