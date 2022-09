Die Bayer-Aktien können sich am Freitag nach einem erneuten Gerichtserfolg etwas erholen. Das Papier gewinnt 0,7 Prozent auf 51,55 Euro. Händler verwiesen darauf, dass im Streit um eine möglicherweise krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat mittlerweile die fünfte Klage in Folge gewonnen worden sei. Der Gerichtserfolg Eine Jury aus Missouri hat im Streit um das Produkt Roundup in einer Haftungsklage ein positives Urteil gefällt. "Die ...

