DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen und der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:35 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.962,00 -0,2% -16,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.248,50 -0,4% -24,9% Euro-Stoxx-50 3.475,34 +0,5% -19,2% Stoxx-50 3.459,62 +0,3% -9,4% DAX 12.778,30 +1,2% -19,6% FTSE 7.184,70 +0,5% -3,2% CAC 6.057,93 +0,4% -15,3% Nikkei-225 27.650,84 -0,0% -4,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 147,29 -0,10 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 1,59 +0,03 +1,77 US-Rendite 10 J. 3,26 -0,00 +1,75

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,53 86,61 +2,2% +1,92 +24,7% Brent/ICE 94,37 92,36 +2,2% +2,01 +27,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 213,78 243,00 -12,0% -29,22 +312,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.705,73 1.696,50 +0,5% +9,23 -6,8% Silber (Spot) 17,91 17,88 +0,2% +0,04 -23,2% Platin (Spot) 837,53 830,95 +0,8% +6,58 -13,7% Kupfer-Future 3,41 3,41 -0,2% -0,01 -23,1%

Nach drei Tagen in Folge mit Abgaben, kommt es bei den Ölpreisen zu einer leichten Erholung. Für Brent und WTI geht es um bis zu 2,2 Prozent nach oben. Im Fokus stehen weiter die Atommgespräcjhe zwischen dem Iran und den USA, die allerdings etwas in Stocken zu geraten scheinen. Eine Einigung wurde würde für ein erhöhtes Angebot an iranischem Öl führen, was die Preise belasten dürfte. Dazu kommen die anhaltenden Nachfragesorgen. Daneben sind die Blicke auf das Treffen der Opec+ am Montag gerichtet, ob es hier zu einer Fördermengenerhöhung kommen wird.

AUSBLICK AKTIEN USA

Eine wenig veränderte Eröffnung an der Wall Street deutet sich zum Wochenausklang an. Allerdings wird erst der eine Stunde vor Handelseröffnung mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für August die Richtung für den Markt vorgeben. Die Arbeitsmarktdaten werden wahrscheinlich ein wichtiger Katalysator für die Marktstimmung sein, nachdem die Anleger am Donnerstag nach zuvor vier Handelstagen mit teils kräftigen Abgaben erstmals wieder etwas durchatmen konnten. Zuletzt hatten die Sorgen vor weiter kräftig steigenden Zinsen und in der Folge einer möglichen Rezession den Markt belastet, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor einer Woche auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole die konsequente Bekämpfung der hohen Inflation betont hatte - auch auf Kosten eines konjunkturellen Abschwungs in den USA. Daher waren positive US-Konjunkturdaten dahingehend interpretiert worden, dass diese es der Fed erlauben würden, weiterhin kräftig an der Zinsschraube zu drehen. Bei den Einzelwerten geht es für die Broadcom-Aktie vorbörslich um 1,5 Prozent nach oben. Das Halbleiter-Unternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet. Zudem wird für das laufende vierte Quartal mit einem Umsatz von 8,9 Milliarden Dollar gerechnet, was über den Analysten-Erwartungen von 8,77 Milliarden Dollar liegt. Für die Papiere von Lululemon geht es 9,5 Prozent aufwärts. Der Anbieter von Yoga-Bekleidung berichtete von nachlassenden Lieferkettenproblemen und setzte sich nach einem überraschend guten zweiten Quartal ehrgeizigere Jahresziele.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +318.000 gg Vm zuvor: +528.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,5% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,2% gg Vj 16:00 Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Erholt dank guter US-Vorlagen präsentieren sich die Börsen in Europa am Freitagmittag. Die Schlussrally an der Wall Street am Vortag hat dem Markt gleich zu Beginn einen Schub verliehen. Dass die Eurozone-Erzeugerpreise noch etwas höher ausfielen als erwartet, kann die Börsen kaum bremsen. Mit einer gewissen Nervosität warten die Teilnehmer nun noch auf den wichtigen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht für August. Die Erzeugerpreise sind in der Eurozone um 37,9 Prozent zum Vorjahr gestiegen, erwartet wurde ein Plus von 37 Prozent. Alleine zum Vormonat ging es um 4,0 Prozent nach oben. Der DAX kam darauf aber nur minimal zurück. Ein Händler begründet den stabilen Markt damit, dass Abweichungen im Nachkommabereich bei derart hohen Raten keine große Rolle spielen. Auch dass die deutsche Handelsbilanz schwache Exporte ausgewiesen hat, belastet nicht. Ganz im Fokus der Marktteilnehmer stehen nun der US-Arbeitsmarkt und hier besonders die Stundenlöhne. Es werden 5,3 Prozent höhere Löhne gegenüber dem Vorjahr erwartet. Ein geringerer Lohndruck dürfte die Märkte erneut nach oben treiben, höhere Werte ihn indes drücken. Nikon will SLM Solutions übernehmen. Die Japaner wollen zunächst im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit rund 10 Prozent einsteigen und geben zusätzlich ein Übernahmeangebot zu 20 Euro für alle ausstehenden SLM-Aktien ab. Dies wäre eine Prämie von 75 Prozent zum Schlusskurs vom Vortag. "Das ist okay und entspricht etwa dem Durchschnittskurs vom letzten Jahr, bevor die Aktie abgerutscht ist", sagt ein Händler. SLM steigern sich um 72 Prozent. Teilweise für etwas Bewegung sorgen die Indexänderungen im Stoxx-Universum. In den vielbeachteten Euro-Stoxx-50-Index werden Nokia (+0,6%) und Nordea (+2%) aufgenommen. Die Herausnahme der Philips-Aktie (-1,4%) sei so erwartet worden. Auch Kone (+0,3%) verlassen den Index. Im Stoxx-50 werden Hermes (+0,4%) und National Grid (-0,4%) aufgenommen, Intesa (+1,2%) und Prudential (+3,3%) gehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:01 Uhr Do, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 0,9997 +0,5% 0,9974 0,9938 -12,1% EUR/JPY 140,27 +0,6% 139,89 139,14 +7,2% EUR/CHF 0,9814 +0,5% 0,9777 1,0156 -5,4% EUR/GBP 0,8645 +0,3% 0,8636 0,8621 +2,9% USD/JPY 140,33 +0,1% 140,29 140,02 +21,9% GBP/USD 1,1562 +0,2% 1,1546 1,1527 -14,6% USD/CNH (Offshore) 6,9157 -0,0% 6,9104 6,9135 +8,8% Bitcoin BTC/USD 20.063,90 +1,6% 19.753,65 19.669,11 -56,6%

Es sei fraglich, wie viel Neues der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zu bieten haben wird, merkt Commerzbank-Devisenanalystin You-Na Park-Heger an. Denn auch im August dürften in den USA mehrere hunderttausend neue Stellen geschaffen worden sein. Von einem Konjunkturabschwung dürfte also am Arbeitsmarkt weiterhin nichts zu spüren sein. Aber selbst wenn der Stellenaufbau enttäuschend niedrig ausfallen sollte, sei fraglich, ob eine Zahl ausreiche, um die Fed von ihrem aktuellen Kurs abzubringen. Um der Dollar-Rally ein Ende zu setzen, müsste es schon deutliche Anzeichen für einen Konjunkturabschwung in den USA geben und zusätzlich vorsichtigere Töne seitens der Fed. Da dies wohl aber vorerst noch nicht der Fall sein werde, was der Arbeitsmarktbericht vermutlich unterstreichen dürfte, werde der Dollar wohl weiter gefragt bleiben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wenig verändert - Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für August im späteren Tagesverlauf hielten sich die Anleger zurück. Die Vorgaben aus den USA waren leicht positiv, dort hatten sich die Kurse nach dem jüngsten Ausverkauf immerhin stabilisiert. Neben den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten ließen auch die für kommende Woche angekündigten japanischen Wirtschaftsdaten, darunter die Daten zu den Ausgaben der Privathaushalte, die Investoren in Tokio vorsichtig agieren. An der Börse in Seoul war die Unterstützung durch ermutigene Inflationsdaten nicht von Dauer. Der Preisauftrieb in Südkorea hat sich im August überraschend abgeschwächt, gleichwohl gab der Kospi anfängliche Gewinne ab und notierte zum Handelsschluss leicht im Minus. Beobachter verwiesen auf die Lockdowns in China, die besonders Aktien der Reisebranche belasteten.

CREDIT

Etwas entspannter zeigt sich der europäische Kreditmarkt am Freitagvormittag. Trotz des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichtes kommen die Risikoprämien leicht zurück. Zur Wochenmitte sei es am Markt zu leicht irrationalen Panikanflügen gekommen, die nun wieder etwas zurückgenommen würden, heißt es. Dies ändere jedoch nichts an der Bedeutung der US-Daten. Sollte es hier zu einem zu starken Stellenaufbau oder noch höherem Lohndruck gekommen sein, dürften sich auch die Spreads ausweiten; vor allem, weil auch die EZB-Zinsentscheidung am kommenden Donnerstag immer näher rückt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

GEA

ivestiert 70 Millionen Euro in den Bau eines Technologiezentrums für Gefriertrocknungssysteme in Elsdorf in Nordrhein-Westfalen. Wie IKON bis 2024 auf 40.000 Quadratmetern ein Standort entstehen, der bessere Innovationsmöglichkeiten und weiteres Wachstum im Bereich der pharmazeutischen Gefriertrocknung ermöglicht. Gefriertrocknung sei für die Herstellung vieler injizierbarer pharmazeutischer Produkte wie zum Beispiel Impfstoffen unerlässlich.

NIKON/SLM SOLUTIONS

Der japanische Kamerahersteller Nikon kauft den deutschen Anbieter für 3D-Metalldruck SLM Solutions. Die Japaner bieten 20 Euro in bar, ein deutlicher Aufschlag zum Schlusskurs von 11,40 Euro am Donnerstag. Nikon kündigte an, ein separates Angebot für den Erwerb bestimmter von SLM emittierter Wandelschuldverschreibungen abzugeben. Der gesamte Transaktionswert beläuft sich auf 622 Millionen Euro.

AIR LIQUIDE

verlässt Russland und überträgt ihre Aktivitäten an ein lokales Managementteam. Das Geschäft dort werde ab diesem Monat nicht mehr konsolidiert. Die Entscheidung, das Land zu verlassen, sei eine Reaktion auf die geopolitische Lage. Air Liquide hatte zuvor eine Rückstellung in Höhe von 404 Millionen Euro für seine Vermögenswerte in Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine Anfang des Jahres gebildet.

SHELL

Shell-Chef Ben van Beurden bereitet sich einem Agenturbericht zufolge darauf vor, im kommenden Jahr nach fast 10 Jahren im Amt zurückzutreten. Wie Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen weiter berichtet, hat der Konzern vier interne Kandidaten für die Nachfolge van Beurdens in die engere Auswahl genommen. Als mögliche Nachfolger für den Chefsessel gelten Wael Sawan (Head of integrated gas and renewables division), Huibert Vigeveno (Downstream Director), CFO Sinead Gorman und Zoe Yujnovich (Upstream Director).

VOLVO CAR

hat im August 4,6 Prozent weniger Autos verkauft als vor einem Jahr. Zwar habe sich die positive Entwicklung in der Produktion fortgesetzt, das Tempo der Normalisierung sei jedoch durch Stromausfälle und Ausbrüchen von Covid-19 in China beeinträchtigt worden. Darüber hinaus wirkten sich erneut fehlende Komponenten, vor allem bei Halbleitern, auf die Fertigung und damit den Absatz aus.

