London (www.anleihencheck.de) - Die Renditen stiegen in der vergangenen Woche weltweit weiter an, da die Märkte einen zunehmend restriktiveren Kurs der Geldpolitik einpreisen, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Da sich die US-Inflation nun auf einem Abwärtstrend befinde, entspreche dies nach Meinung der Experten weitgehend dem fairen Wert. Bis Ende 2022 könnte die Inflation unserer Ansicht nach auf 3,5% sinken, da Basiseffekte die Jahresrate nach unten drücken würden. Nach den fiskalischen und geldpolitischen Straffungen zu Beginn des Jahres würden ein starker Dollar, sinkende Ölpreise und eine Abkühlung der Nachfrage dazu beitragen, den Preisdruck zu dämpfen. Die FED werde jedoch wahrscheinlich weiterhin sehr aufmerksam auf sekundäre Inflationseffekte achten, insbesondere auf Anzeichen für einen Anstieg der Lohnkosten auf einem relativ angespannten Arbeitsmarkt. ...

