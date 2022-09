Die Ölpreise sind am Freitag nach mehreren Tagen mit Abschlägen wieder gestiegen. Auf Wochensicht schlagen aber deutliche Verluste zu Buche. Am Freitagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 94,38 US-Dollar. Das waren 2,02 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,97 Dollar auf 88,58 Dollar.In den vergangenen Tagen sind die Erdölpreise deutlich unter Druck geraten. Ausschlaggebend waren mehrere Faktoren, darunter ...

