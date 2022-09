Schlechte Arbeitsbedingungen: Jeden Monat kündigen laut U.S. Bureau of Labor Statistics über vier Millionen Menschen in den USA ihren Job.Hamburg - Jeden Monat kündigen laut U.S. Bureau of Labor Statistics über vier Millionen Menschen in den USA ihren Job. Das sind aussergewöhnlich viele, wie der Blick auf die letzten 20 Jahre zeigt. Das Great Resignation genannte Phänomen gibt es bereits seit dem Sommer 2021. Den bisherigen Höhepunkt erreichte die Kündigungswelle im November 2021 mit 4,5 Millionen Kündigungen.

