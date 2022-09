Stuttgart (ots) -



Ob Linkspartei oder AfD - der unappetitliche Rand des demokratischen Allgemeinwesens entblödet sich nicht, aus Annalenas Baerbocks diplomatischer Dümmlichkeit absichtsvoll wie gedankenleer einen Keil in die Gesellschaft treiben zu wollen. Kreml-Freunde und Putin-Versteher, die sich - höchstwahrscheinlich - aus Quellen prorussischer Accounts willfährig vor den Karren einer Moskauer Manipulationskampagne spannen lassen. Angesichts eines spürbaren Wohlstandsverlustes könnte die deutsche Ukraine-Politik im Herbst so einem neuen Stresstest unterzogen werden. In Zeiten, in denen nur noch 31 Prozent mit der Ampel zufrieden sind, auch für Baerbock Grund genug, sich um jeden einzelnen Wähler zu kümmern.



