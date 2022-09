Philips -1.69% Quantum01 (AH2448TO): Den Medizintechnikhersteller Philips gibt es nun zum Buchwert. Zusammen mit dem neuen CEO wird mittelfristig auch ein höherer Kurs möglich sein. In der Zwischenzeit versüßt eine Dividendenrendite von über 4% das Warten ... (02.09. 10:34) >> mehr comments zu Philips: www.boerse-social.com/launch/aktie/koninklijke_philips_nv SLM Solutions 72.72% FSCInvest (HRISKFSC): Verkauf SLM Solution - Der Spezialist für Metall-3D-Druck hat ein öffentliches Übernahmeangebot in Form einer Barzahlung in Höhe von 20 € je Aktie von Nikon erhalten. Der Kurs ist heute knapp 75% im Plus und steht knapp unter den 20 €. Mir reicht das und ich nehme den Profit mit. ...

