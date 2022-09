Berlin (ots/PRNewswire) -Mit einer Ausstellung aller Kategorien auf der IFA 2022 präsentiert TCL seinen intelligenten, vernetzten Lebensstil mit hochwertigen Mini-LED-Fernsehern, preisgekrönten Soundbars und Hausgeräten.TCL Electronics, einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und eine führende Marke der Unterhaltungselektronik, nimmt vom 2. bis 6. September 2022 an der IFA in Berlin teil. Dies ist die erste große Offline-Ausgabe der globalen Fachmesse für Unterhaltungs- und Heimelektronik seit 2019. Unter dem Markenzeichen Inspire Greatness präsentiert TCL in Halle 21A auf einem über 2.500 Quadratmeter großen, interaktiven Messestand eine Sammlung von Weltneuheiten. Für weitere TCL-Neuheiten auf der IFA klicken Sie bitte hier (https://www.tcl.com/global/en/ifa-2022).Neben den neuen 2022 Heimkino- und Hausgerätelinien stellt TCL auch den weltweit größten Mini-LED-Fernseher, einen 98-Zoll-QLED-Fernseher aus seiner XL-Kollektion, eine 136-Zoll-4K-Kino-Wand, erstklassige Gaming-Monitore sowie die neuesten RAY-DANZ Dolby Atmos Soundbars vor."Wir freuen uns, wieder auf der IFA zu sein und sind stolz, Teil dieser resilienten und dynamischen Branche zu sein. Wir freuen uns darauf, die Besucher an unserem unglaublichen Messestand zu begrüßen", so Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics. "Unter dem Motto TCLInspireGreatness werden wir zeigen, wie unsere Produkte und Dienstleistungen den Menschen helfen können, jeden Tag besser zu leben, zu arbeiten und zu spielen."TCL ist jetzt weltweit die Nummer 2[1] unter den LCD-Fernsehern, und in vielen Schlüsselmärkten nehmen LCD-Fernseher von TCL Spitzenpositionen ein. Mittlerweile zählen Smart-TVs von TCL in mehr als 20 Ländern und Regionen zu den Top 5 nach Umsatzvolumen. Mit dieser Geschäftsdynamik wird TCL auch weiterhin das Benutzererlebnis in den Vordergrund stellen und den Verbrauchern weltweit immer innovativere Premium-Fernseher anbieten.Immersives Heimkino mit Mini-LED-QLED-Fernsehgeräten und RAY-DANZ Dolby Atmos SoundbarsTCL widmet sich der Entwicklung der Mini-LED-Technologie. Die Besucher des TCL-Standes haben die Möglichkeit, den EISA Premium Mini-LED-Fernseher C835 zu erleben: einen unglaublichen 4K-Mini-LED-Fernseher mit erstaunlicher Bildqualität, gepaart mit Dolby Atmos für immersiven Sound. Außerdem können sie hier den EISA Best Buy LCD-Fernseher C735 mit QLED und hoher Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sehen, ideal für Gamer, die ein hervorragendes Spielerlebnis suchen.IFA-Besucher werden auch den ersten 98-Zoll-QLED-Fernseher von TCL auf dem europäischen Markt entdecken. Der TCL 98C735 verfügt über die Quantum Dot-Farbtechnologie mit hoher Spitzenhelligkeit, lokaler Dimmung und ausgezeichnetem Kontrast, die für eine einzigartige Bildqualität und ein immersives Seherlebnis sorgen. Die leistungsstarke und reaktionsschnelle niedrige Latenz und die klare Bewegungsdarstellung sorgen für ein atemberaubendes Seherlebnis für Fans von schnellen Sportarten wie Fußball und Gamer.Auf der IFA 2022 werden sich die Besucher auch die außergewöhnliche Audioqualität der C935U RAY-DANZ Dolby Atmos Soundbar anhören können, die mit dem EISA Best Buy Soundbar Award ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus bringt TCL mit dem brandneuen TCL X937U mit RAY-DANZ Technologie sein neuestes Flaggschiff unter den Soundbars auf den Markt. Beide können am Stand von TCL begutachtet werden.Ebenfalls am TCL-Stand: der 4K Mini-LED-Flaggschiff-Fernseher C935 mit bis zu 1920 lokalen Dimmzonen und 2.1.2-Kanal Upfiring-Lautsprechern.Weitere TCL-Fernseher, darunter der TCL C635 QLED TV mit Google TV, bringen Video-Streaming-Inhalte auf ein neues Niveau von Helligkeit und Farbe. Dieses Gerät eignet sich mit seinem schlanken, rahmenlosen Design perfekt für jeden Raum zu Hause.Smarter leben mit TCL Home AppliancesIn der Home Comfort Zone von TCL wird eine neue Serie von Klimageräten der FreshIN-Serie vorgestellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimageräten, die die Luft im Haus umwälzen, verfügt die FreshIN-Serie von TCL über ein eigenes FreshIN Plus-Frischluftsystem, das dank seines leistungsstarken Luftmotors die Frischluft mit einer Kapazität von bis zu 60 Kubikmetern pro Stunde von draußen nach drinnen transportiert und so den Sauerstoff- und Feuchtigkeitsgehalt erhöht.Ebenfalls für mehr Gesundheit und Wohlbefinden sorgen die preisgekrönten Luftreiniger breeva Pro 700P und 400P, die auf dem TCL-Stand zu sehen sind.In der Waschmaschinenzone von TCL können die Besucher sehen, wie die Kunden dank der neuen Waschmaschinen der Energieklasse "A"[2] Energie sparen können - mit Dampfprogrammen, die häufige Bakterien beseitigen und das Waschen zu einem einfacheren und angenehmeren Erlebnis machen.Intuitive und interaktive intelligente WearablesBesucher können auch eine Fülle von neuen Möglichkeiten der TCL NXTWEAR Wearable Display Glasses erkunden, die mit einer Reihe von Upgrades ausgestattet ist, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Diese einfach zu bedienende und leichte Brille (sie wiegt nur 75 g) ist eine originelle Option sowohl für Gamer als auch für Remote Worker; sie vermittelt ihnen das unglaubliche Gefühl, einen erweiterten 140-Zoll-Bildschirm in 4 Metern Entfernung zu sehen.Mehr Aufregung, mehr ErlebnisFür alle europäischen Basketballfans auf der ganzen Welt, die im September die FIBA EuroBasket 2022 verfolgen, möchte TCL einen Vorgeschmack auf die Action dieses herausragenden Basketball-Events an unserem Stand bieten, indem wir den Besuchern ein VR-Videospielerlebnis anbieten!Als stolzer globaler Partner der FIBA seit 2018 freuen wir uns darauf, die Besucher der IFA 2022 an der Begeisterung für dieses wichtige europäische Sportereignis teilhaben zu lassen.TCL wird an den folgenden Tagen auf der IFA 2022 ausstellen:Datum: 2. bis 6. September 2022Veranstaltungsort: HALLE 21A, Messedamm Berlin, DeutschlandInformationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen. Besuchen Sie die TCL-Homepage unter https://www.tcl.com