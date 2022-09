Tech-Aktien haben in diesem Jahr besonders unter den hochvolatilen Kursen gelitten. Analysten von Bernstein zeigen, welche Wertpapiere sich jetzt lohnen könnten. Das sind die Top-Aktien.

Die Investmentgesellschaft Bernstein sieht nach einem schwierigen Jahr für Tech-Aktien wieder Licht am Ende des Tunnels für ausgewählte Aktien der Branche. Zwar haben sich viele bekannte Titel in den letzten Wochen von ihren Tiefständen erholt. Die von Bernstein gecoverten Aktien kletterten seit Juni um elf Prozent, wie der Nachrichtensender CNBC berichtet. Vor allem stark geshortete Wachstumswerte haben den Markt in den Sommermonaten überflügelt.

Doch das Blatt könnte sich noch einmal wenden, wenn die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen steigt und die Angst vor einer restriktiven US-Notenbank weiter um sich greift. So sind bei den von Bernstein analysierten Aktien die Preismulitplikatoren und das Ebitda bei den betroffenen Firmen vom 28-fachen auf das 14-fache gesunken.

Vor diesem Hintergrund erwartet Bernstein einerseits ein nachhaltiges Wachstum für Online-Unternehmen - wenn auch im schmaleren Maße, als noch vor der Pandemie gedacht. Andererseits bleibt die Investmentgesellschaft wählerisch bei ihren Picks: "Tech-Aktien haben deutlich an Risiko verloren", schreibt Analyst Nikhil Devnani in einer Kundenmitteilung von Mittwoch. Bernstein empfiehlt daher, auf wachstumsstarke Aktien zu setzen, die aus Analysten-Sicht ein solides Geschäftsmodell und daher Aufwärtspotenzial haben. Zu diesen Werten zählt Bernstein die Aktien von Uber, DoorDash und Etsy. Doch Devnani räumt auch ein: "Es ist fraglich, ob wir den Abwärtstrend bei diesen Unternehmen bereits vollständig einkalkuliert haben."

Die Aktien des Fahrdienst-Giganten Uber sind seit Jahresbeginn um 30,4 Prozent gefallen. Der Großteil der Anleger wende sich von Wachstumswerten ab. Aufgrund starker Quartalszahlen verzeichnen Uber-Aktien für August allerdings einen Anstieg um mehr als 24 Prozent. Bernstein ist der Ansicht, dass ein kontinuierlich besseres Ebitda die weitere Entwicklung der Aktie befeuern wird. Ebenfalls gute Chancen sieht Bernstein für den Uber-Konkurrenten Lyft. "Das Unternehmen wird im nächsten Jahr stark wachsen", heißt es in der Analyse.

Favorit der Analysten ist und bleibt aber Platzhirsch Uber: "Wir haben mehr Vertrauen in die zukünftige Entwicklung dieses Unternehmens. Im Vergleich zu anderen Unternehmen bietet Uber überdurchschnittliches Wachstum und Margensteigerung - die richtige Kombination für diesen Markt."

Devnani fügt hinzu: "Trotz eines weiteren soliden Quartals bleibt Rideshare nach der Analyse unseres Quant-Teams eine der am stärksten überfüllten Short-Positionen in der Gruppe, was Raum für Überraschungen nach oben lässt."

Andere starke Tech-Werte seit Mitte Juni sind Amazon und Pinterest. Bernstein erwartet, dass Titel wie Wayfair und Zillow aufgrund des geschwächten Immobilienzyklus an Wert verlieren werden.

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion

