Ballard Power springt heute regelrecht nach oben. Immerhin schießt der Kurs rund vier Prozent in die Höhe. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 7,62 EUR. Kommt jetzt die Rallye?

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Dieses wichtige Tief wurde bei 7,15 EUR markiert. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Denn demnach sind für Ballard Power Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 8,76 EUR ...

