Berlin (ots/PRNewswire) -Vorstellung der TCL-Modellreihe mit großformatigen Mini-LED-TVs und QLED-TVs für das Jahr 2022Auf der IFA 2022 präsentierte TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, den ersten TCL 98-Zoll-QLED-Fernseher auf dem europäischen Markt. Der TCL 98C735 ist die neueste Ergänzung der XL-Kollektion, die im vergangenen Jahr erstmals auf dem nordamerikanischen Markt angeboten wurde. Ganz im Sinne der TCL-Markenphilosophie "Inspire Greatness" bieten die preisgekrönten Großbildfernseher dank fortschrittlicher TV-Technologie in Verbindung mit Google TV ein vollkommenes Eintauchen in die Welt des Fernsehens - so können die Zuschauer die bestmögliche Bildqualität und erstklassige Inhalte genießen. TCL wird seine XL-Kollektion im Jahr 2022 auf weitere Märkte weltweit ausweiten. Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.tcl.com/global/en/large-screen-tv).Die neue XL-Kollektion in Europa umfasst TCL-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von über 75 Zoll. Mit verschiedenen Bildschirmgrößen und Technologien passen die Fernseher der XL-Kollektion in viele Budgets und übertreffen die Erwartungen an das Home Entertainment, indem sie Nutzern auf der ganzen Welt ein überlebensgroßes Fernseherlebnis bieten. Dank der Leistungsfähigkeit der Technologie bietet ein extragroßer Bildschirm ein eindrucksvolleres, intensiveres und fesselnderes visuelles Erlebnis, das Unterhaltungsbesucher, Filmfans, Sportfans und Gamer über den Bildschirm hinaus in ihre Lieblingswelten versetzt.TCL bringt Kino nach HauseDie XL-Kollektion von TCL bietet Filmfans ein Erlebnis, wie es in den größten Kinos der Welt zu finden ist.Der 98 Zoll große C735 mit Google TV ist das größte Gerät der Serie. Die QLED-Technologie mit 4K-Auflösung sorgt für ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis mit einer atemberaubenden Farbdarstellung nach Hollywood-Standard. TCL hat den 98-Zoll C735 so konzipiert, dass er den besten Sitzplatz im Kino nachahmt: Wenn man zu Hause etwa drei Meter vom 98C735-Bildschirm entfernt sitzt, hat man das gleiche 60-Grad-Sichtfeld wie bei einem gigantischen 30-Meter-Bildschirm in der mittleren Reihe eines Kinos. Sowohl der 98C735 als auch der 75C735 sind QLED-Fernseher und können Hollywood-Farben zu 100 % wiedergeben - genau so, wie es Regie und Kamera beabsichtigt haben.Die Fernseher 75C935 und 75C835 der XL-Kollektion verfügen über eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, die von TCL entwickelt wurde, um auch in hellen Räumen ein erstklassiges Bild zu gewährleisten. Mit Tausenden von Mini-LED-Leuchten geben die Bildschirme der XL-Kollektion HDR-Inhalte optimal wieder, indem sie eine unglaubliche Helligkeit mit satteren Licht- und Schatteneffekten liefern. Die 1.920 Local Dimming Zones des C935 sorgen außerdem für brillante Schwarztöne, helles Weiß, lebendige Farben und eine noch feinere Auflösung der Bilder.Der 85 Zoll große X925 PRO wurde auf der CES mit dem Best of Innovation Award ausgezeichnet und verfügt über die TCL OD Zero Mini LED-Technologie und 8K-Auflösung für atemberaubende Details und Klarheit.Alle Fernseher der XL-Kollektion für das Jahr 2022 unterstützen die meisten der auf dem Markt erhältlichen HDR-Technologien und -Formate, wie Dolby Vision IQ, Dolby Vision, HLG, HDR10 und HDR10+.Gaming und Sport... jetzt noch größerDie Mini-LED-TVs der XL-Kollektion - 75C935 und 75C835 - bieten Gamern, die ein ultimativ flüssiges Spielerlebnis suchen, eine minimale Eingangsverzögerung und eine variable Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz. Beide Fernseher unterstützen HDMI-2.1-Eingänge.Diese XL-Bildschirme ermöglichen den Sportfans ein Erlebnis, als wären sie tatsächlich im Stadion - gerade rechtzeitig zu den großen Sportereignissen, die dieses Jahr stattfinden. TCL wird auf der ganzen Welt für Begeisterung und Freude sorgen, vor allem durch die beliebtesten Sportarten der Welt. Nicht nur die TV-Geräte der XL-Kollektion für das Jahr 2022 werden Sportfans begeistern, sondern auch die Partnerschaften von TCL mit der FIBA und dem EuroBasket-Turnier sowie den Fußball-Botschaftern für das Jahr 2022, darunter der brasilianische Spieler Rodrygo, der englische Spieler Phil Foden, Raphael Varane für Frankreich und der aufstrebende spanische Star Pedri.Ein umfassendes XL-Erlebnis durch Sound und DesignDa die XL-Kollektion eine fantastische Bildqualität bietet, hat TCL hart daran gearbeitet, eine Reihe von Produkten zu entwickeln, die den immersiven Klang liefern, der für die hervorragende Leistung der Bildschirme erforderlich ist. Das jüngste Upgrade der exklusiven, preisgekrönten RAY•DANZ Soundbars X937U und C935U von TCL bietet 7.1.4- bzw. 5.1.2-Kanäle mit einem breiteren, spektakuläreren Klangbühnen-Design und Audio-Decodierung mit Dolby Atmos und DTS:X.Die Fernseher der XL-Kollektion von TCL verfügen über ein elegantes, rahmenloses Design, das sich problemlos in jedes Interieur einfügt und eine maximale Bilddarstellung gewährleistet, um ein intensives Fernseherlebnis ohne Ablenkung zu bieten.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen. 