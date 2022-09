Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Falken um Bundesbankpräsident Joachim Nagel fordern eine kräftige Zinsanhebung bei der anstehenden Sitzung des EZB-Rats, so die Analysten der Helaba.Die Erwartungen an den Märkten hätten daraufhin deutlich angezogen. Einige Investoren würden sogar auf einen Zinsschritt von 75 Basispunkten spekulieren. Die Analysten hätten ihre Prognosen, die nach dem 50er Schritt im Juli einen kontinuierlichen Zinserhöhungszyklus um 25 Basispunkte vorsehen würden, gleichwohl nicht angepasst. Zwar habe sich die Wahrscheinlichkeit eines größeren Zinsschritts durch den jüngsten Inflationsanstieg erhöht. Allerdings drehe sich in diesem politischen und ökonomischen Sturm immer wieder schnell die Windrichtung. Die extreme Schwankungsanfälligkeit zeige sich u. a. auch am Rentenmarkt. Habe die Rendite zehnjähriger Bunds Anfang August noch bei 0,7% gelegen, so habe sie zuletzt bei 1,6% notiert, nicht mehr weit weg von den Top-Niveaus vom Juni. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...