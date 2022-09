Berlin (ots) -"Musik mit echter Substanz"Die in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt veröffentlicht in der Wochenendausgabe (3./4. September) ein Exklusiv-Interview mit Lang Lang.Der weltberühmte Pianist erläutert die Finessen seines Spiels: "Es geht um Timing, darum, wie man atmet, den Raum einnimmt und es geschehen lässt. Wie bei einem guten Rotwein: Mit zunehmender Reife eines Pianisten gewinnt sein Spiel an Atem, füllt er den Raum zwischen den Noten überzeugender und mit mehr Spiritualität. Es sind kleinste Dinge, die da den Unterschied machen."Über sein am 16. September erscheinendes neues Album "The Disney Book" sagt Lang Lang: "Manchmal ist es schön, etwas Nichtklassisches zu machen, aber man muss es richtig machen, nicht als Hintergrundmusik, sondern mit echter Substanz. Es hat vier Jahre gebraucht, diese Musik zu schreiben und zu arrangieren. Das ist eine enorme Herausforderung, denn es ist schwer, Chopin oder Beethoven zu kopieren. Die Idee ist, junge Leute zu inspirieren."Er hoffe, "dass die Beziehungen zwischen China und Deutschland auch in den nächsten 50 Jahren ganz ausgezeichnet sein werden".Interessierten Medienvertretern senden wir das Interview mit Lang Lang gerne vorab zu.Pressekontakt:junge WeltSimon Zeise (Stellvertr. Chefredakteur)Telefon: 030 / 53 63 55-30sz@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82938/5312049