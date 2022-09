The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.09.2022.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2022

ISIN Name

DE000A0KRJ77 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ85 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ93 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKA0 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKB8 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKC6 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJS4 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJT2 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJU0 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJV8 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJW6 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJX4 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJY2 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJZ9 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ02 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ10 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRJ28 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKD4 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKF9 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKG7 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKJ1 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKK9 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0KRKL7 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0SVX34 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0SVX42 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0SVX75 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0SVX83 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9XY2 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9Y57 WisdomTree Commodity Securities Limited

DE000A0V9Y81 WisdomTree Commodity Securities Limited

