Das an Bord das Nasa-Rovers Perseverance befindliche Gerät Moxie hat im vergangenen Jahr so viel Sauerstoff produziert, dass ein Mensch damit 100 Minuten lang atmen könnte. Moxie trotzte dabei auch extremen Bedingungen auf dem Mars. Im April 2021 feierte die Nasa mit dem an Bord des Marsrovers Perseverance befindlichen Moxie (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) eine Premiere. Erstmals hatte ein von Menschen gemachtes Gerät auf einem anderen Planeten Sauerstoff ...

