Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 2 septembre/September 2022) - The common shares of RDARS Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

RDARS Inc. is an early-stage autonomous robotics and drone technology company in the process of developing various autonomous technologies including a drone which augments security systems for residential, commercial and industrial applications. The Company offers proprietary autonomous robotic platforms including a drone aircraft, drone station and unmanned autonomous ground vehicle technology solution that enable real-time alarm response, verification, intervention, reporting, and evidence recording.

_________________________________

Les actions ordinaires de RDARS Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

RDARS Inc. est une entreprise de robotique autonome et de technologie de drones en phase de démarrage qui développe diverses technologies autonomes, notamment un drone qui augmente les systèmes de sécurité pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. La société propose des plates-formes robotiques autonomes propriétaires, notamment un drone, une station de drones et une solution technologique de véhicule terrestre autonome sans pilote qui permettent une réponse aux alarmes, une vérification, une intervention, des rapports et un enregistrement de preuves en temps réel.

Issuer/Émetteur: RDARS Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): RDRS Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 335 674 417 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 137 693 089 CSE Sector/Catégorie: Technology/technologie CUSIP: 75526A 10 4 ISIN: CA 75526A 10 4 9 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 7 septembre/September 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 novembre/November Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for RDRS. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com