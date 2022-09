Allen Krisen zum Trotz scheint BASF an seinen Klimazielen festhalten zu wollen. Bis zum Jahr 2050 will der Chemieriese vollständig klimaneutral arbeiten, bis 2030 soll die Energieversorgung bereits vollständig aus erneuerbaren Quellen kommen. All das sind keine leichten Ziele für einen der größten Verbraucher im Land. Einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung hat BASF aber kürzlich angekündigt.Mit den größten Energiebedarf bei BASF (DE000BASF111) haben sogenannte Steamcracker, welche eine wichtige Rolle bei der Herstellung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...