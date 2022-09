Roche-Verwaltungsratspräsident Christoph Franz und CEO Severin Schwan haben an die Adresse des Bundespräsidenten Ignazio Cassis flammende Appelle zur Sicherung des Forschungsstandorts Schweiz gerichtet.Basel - Roche-Verwaltungsratspräsident Christoph Franz und CEO Severin Schwan haben an die Adresse des Bundespräsidenten Ignazio Cassis flammende Appelle zur Sicherung des Forschungsstandorts Schweiz gerichtet. Anlass des Treffens war die Einweihung des zweiten Roche-Turms. Franz und Schwan nahmen am Freitag Cassis bei der Einweihungsfeuer des Baus 2, des höchsten Hochhauses der Schweiz...

Den vollständigen Artikel lesen ...