DJ Mercedes-Benz setzt weiter auf China-Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Automobilherstellers Mercedes-Benz, Ola Källenius, will das China-Geschäft trotz wachsender politischer Spannungen weiter ausbauen. Das Wachstumspotenzial dort werde in den nächsten zehn Jahren höchst attraktiv bleiben, sagte Källenius im Interview mit der Welt am Sonntag. "Sich in China zu begrenzen, würde uns schwächer machen. Das kann nicht die Strategie sein", sagte er. Das "Wirtschaftswunder" Chinas habe "sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland mit abgesichert".

Einer stärkeren Regionalisierung der Wirtschaft erteilte Källenius eine Absage: "Wenn man glaubt, dass die chinesische Wirtschaft von der europäischen oder der amerikanischen entflochten werden könnte, ist das eine völlige Illusion. Es hätte dramatische Konsequenzen für die Weltwirtschaft, die mit denen des Ukrainekriegs in keiner Weise vergleichbar wären", sagte er.

Mit Blick auf die hohen Energiepreise mahnte Källenius einen raschen Umstieg auf erneuerbare Energiequellen an. "Ich unterstütze den Weg der Bundesregierung voll und ganz, schnell die Abhängigkeit von russischer Energie zu reduzieren. Aber die temporären Knappheiten sollten uns nicht vom Systemwechsel ablenken", sagte er der Zeitung. Die Industrie müsse die Dekarbonisierung schaffen, "dazu brauchen wir die Energiewende so schnell wie möglich".

Der Wechsel zur Elektromobilität hätte keinen Sinn, wenn die Energie weiter aus fossilen Quellen käme. Mercedes beteilige sich daher am Ladeinfrastruktur-Ausbau und plane, sich an den eigenen Standorten "bis zu einem gewissen Grad energieautark zu machen", so Källenius. Mit einem "1.000-Dächer-Programm" wolle man weltweit Fotovoltaik auf den eigenen Gebäuden ausbauen, außerdem arbeite Mercedes-Benz derzeit an einem Windkraftprojekt in Deutschland. Damit wolle man künftig "einen erheblichen Teil" des eigenen Elektrizitätsverbrauchs abdecken.

September 02, 2022 19:00 ET (23:00 GMT)

