Norfolk, Virginia (ots/PRNewswire) -Kevin Stevenson von der PRA Group wird zum dritten Mal in Folge als Führungskraft in Virginia geehrtKevin Stevenson, Präsident und CEO der PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), wurde in die Virginia Business Magazines Virginia 500 Power List für 2022-23 aufgenommen.In der jährlichen Ausgabe des Magazins Virginia 500 werden die einflussreichsten Führungskräfte des Staates in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Politik und Verwaltung ausgezeichnet. Als Mitbegründer und Leiter eines börsennotierten, weltweit führenden Unternehmens im Bereich notleidender Kredite wird Stevenson in der Kategorie Finanzen und Versicherungen aufgeführt."Ich fühle mich geehrt, dass ich zu den großartigen Menschen gehöre, die unseren Staat gestalten - und dass ich an ihrer Seite als Wirtschaftsführer tätig bin", sagte Stevenson. "Ich bin davon überzeugt, dass der Erfolg von Unternehmen auch die Gemeinden um sie herum mitreißt. Ich hoffe, dass die PRA Group diese Überzeugung stets vorleben kann, da wir auch weiterhin die richtigen Dinge aus den richtigen Gründen tun und uns dabei stets auf die Langfristigkeit konzentrieren."Die PRA Group mit Hauptsitz in Norfolk, Virginia, konzentriert sich darauf, Verbrauchern zu helfen, ihre finanzielle Zukunft zu verbessern, Tausenden von Mitarbeitern eine erfüllende Karriere zu ermöglichen und den lokalen Gemeinden auf der ganzen Welt etwas zurückzugeben.Um die Virginia 500 Power List zu lesen, besuchen Sie: https://www.virginiabusiness.com/article/finance-insurance-kevin-p-stevenson/Informationen zur PRA GroupAls weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite, gibt die PRA Group Banken und anderen Gläubigern Kapital zurück, um die Finanzdienstleistungen für Verbraucher zu erweitern. Mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit arbeiten die Unternehmen der PRA Group mit den Kunden zusammen, um ihnen bei der Lösung ihrer Schulden zu helfen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pragroup.com.Elizabeth.Kersey@PRAGroup.comKontakt für Investoren:IR@PRAGroup.comKontakt:Elizabeth KerseySenior Vice President, Communications and Public Policy(757) 961-3525Elizabeth.Kersey@PRAGroup.comNajim Mostamand, CFAVice President, Investor Relations(757) 431-7913IR@PRAGroup.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpgOriginal-Content von: PRA Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164662/5312169