Vergessen wir nicht: Warren Buffett kauft nicht nur Öl-Aktien, sondern investierte zuletzt auch in die HP-Aktien (WKN: A142VP). Es mag eine etwas konservativere, vielleicht auch langweiligere Investition sein. Aber es ist ein Indikator dafür, dass der Starinvestor die Produkte dieser Marke vermutlich eher in die Kategorie der Konsumgüter einordnet. Das kann man durchaus so stehen lassen. Das Management der HP-Aktie hat zuletzt neue Zahlen vorgelegt. Und, siehe da, die Anteilsscheine korrigieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...