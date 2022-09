Der größte Fehler in Crash oder Draw-Down? Auch wenn es sich emotional so anfühlt, dass man den Tag verflucht, an dem man mit dem Investieren begonnen hat: Die Historie zeigt, dass auch wieder bessere Tage kommen. Häufig liegen sie sogar relativ nah an den schlechtesten, was das langfristige Buy-and-Hold so attraktiv macht. Entsprechend sind wir Fools der Überzeugung, dass ein großer Fehler das Verkaufen von Aktien ist. Alleine die Logik zeigt das auf: Schließlich verkaufen wir dann unsere Aktien ...

