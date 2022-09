Deutsche Telekom katapultierte sich in dieser Woche regelrecht aus dem Sattel. Denn die Notierungen liegen heute 2,34 Prozent über dem Vorwochenniveau. An drei der fünf Sitzungen ging es für die Aktie nach oben. Besonders turbulent war es am Freitag mit einem Plus von 2,10 Prozent. Kommt jetzt die Rallye?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund ein Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Der Hochpunkt ...

