Die Aktienmärkte befinden sich weiterhin im Außnahmezustand. Am Freitag fiel der DAX von 13.300 Punkte nahezu ungebremst auf 12.800 Zähler zurück. In den kommenden Wochen sind neue Jahrestiefs möglich, wenn nicht wahrscheinlich. Wir haben am Freitag weitere Sicherungen eingezogen. Unsere Depots kommen gut durch die Krise. Bei 13.800 Zählern im DAX haben wir in ALLEN ...

