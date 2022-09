Cassava Sciences: Short-Squeeze bei der Alzheimer-Aktie?

Insidertrade über 100.000 Aktien! Leerverkaufsanteil bei Cassava Sciences (SAVA) immer noch bei 32.24%. Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: SAVA ISIN: US14817C1071

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Bei der Cassava-Sciences-Aktie handelt es sich um ein recht spekulatives Wertpapier. Das Unternehmen hat das Alzheimer-Medikament Simufilam in Phase III, das womöglich das Potential hat, die die kognitiven Fähigkeiten der Patienten tatsächlich zu verbessern und nicht nur das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Wir konzentrieren wir uns auf den Teil der Chartformation ab der Kurslücke von 16. auf 17. August. Interessant ist auch das hohe Handelsvolumen am 17. August, das vermutlich auch mit dem Bekanntwerden eines Insider-Trades in Zusammenhang steht. Vorstandsmitglied und Investor Sanford Robertson hatte gerade 100.000 Aktien im Wert von über 2 Millionen US-Dollar gekauft.

Chart vom 02.09.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 24.68 USD





Meine Expertenmeinung zu SAVA

Meinung: Wir wollen nicht verschweigen, dass Cassava Sciences bis jetzt keine Medikamente, geschweige denn Umsätze oder Gewinne vorweisen kann. Hingegen stehen Vorwürfe im Raum, dass das Unternehmen bei den Studiendaten manipuliert habe, so dass strafrechtliche Ermittlungen im Gange sind. Eine Folge davon ist auch der hohe Short-Float-Anteil, der immer noch bei 32.24 Prozent liegt. Sollten sich die Vorwürfe in Luft auflösen und vielleicht gar eine Zulassung des Medikaments, wäre eine Kursexplosion sehr wahrscheinlich. Leerverkäufer wären gezwungen das Wertpapier zurückzukaufen. Mit Kursen über der Kerze vom Freitag könnten die Bullen ins Spiel kommen. Sollte das Wertpapier unter dem Tief vom 23. August notieren, sollte man die Trade-Idee wieder verwerfen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SAVA.

Veröffentlichungsdatum: 03.09.2022

