Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex fiel in der letzten Woche um -5,5%. Der S&P 500 gab in EUR um -5,3% nach. Der Stoxx 600 verlor -5,9%. Der globale Schwellenländerindex notierte im Wochenvergleich in EUR um -3,5% tiefer. Die Kapitalmärkte fokussieren sich derzeit stark auf die Themen Energie, Inflation, Zinsen und Renditen. Dadurch bleibt die Stimmung eingetrübt und der aktuelle Risk-Off-Modus geht mit einer zuletzt wieder gestiegenen Volatilität einher. Gleichzeitig gibt es allerdings auch Anzeichen von Besserungen bei den globalen Wirtschaftsdaten. Der Global Economic Surprise Index steigt deut- lich an und er ist bereits wieder in der Nähe des neutralen Bereichs.Es überwiegen derzeit zwar noch leicht die negativen Überraschungen der ...

