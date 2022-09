Der Schweizer an der Nasdaq notierte Sportdaten-Anbieter Sportradar hat im 2. Quartal 2022 den Umsatz gesteigert. Der Umsatz von April bis Juni stieg um 23 Prozent auf 177,2 Mio. Euro. Das EBITDA ging um 13 Prozent auf 27,6 Mio. Euro zurück. Sportradar macht für den Rückgang in erster Linie höhere Kosten für das Personal und Lizenzen, sowie die negativen Auswirkungen des Ukrainekriegs verantwortlich. Für das Gesamtjahr 2022 erhöht der Sportdaten-Anbieter seine Umsatzprognose und rechnet mit 695 bis 715 Mio. Euro (davor: 665 bis 700 Mio.). Das EBITDA wird 123 bis 133 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

