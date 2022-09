Berlin (ots/PRNewswire) -Jackery (https://de.jackery.com/), die weltweit meistverkaufte Marke für Solargeneratoren für den Außenbereich und führender Anbieter von Solarenergielösungen, stellt sein neuestes Produkt - den Solargenerator 1000 Pro - am 1. September auf der IFA 2022 in Berlin vor.Das Premiummodell Jackery Solargenerator 1000 Pro 800W besteht aus vier SolarSaga 200 Solarpanels und der Jackery Explorer 1000 Pro tragbaren Powerstation. Jackery's bislang fortgeschrittenster Solargenerator zeichnet sich aus mit der schnellsten sauberen Energiegewinnung und Ladegeschwindigkeit (kombiniert in einem Ultra-Ladesystem), welches nur 1,8 Stunden benötigt, um mithilfe von vier SolarSaga 200 Solarpanels oder per Netzsteckdose voll aufzuladen.Gleichzeitig wird während dieser Veröffentlichung ein Einstiegsmodell, der Jackery Solargenerator 1000 Pro 160W, auf der IFA 2022 vorgestellt, welches zwei Jackery SolarSaga 80 Solarpanels aufweist, die brandneu entwickelt worden sind. Beide Seiten der 80W Solarpanels können Solarenergie aufnehmen und die Innenseite des Tragebeutels besteht ebenfalls aus reflektierenden Materialien, welche die Effizienz der Solarzellen erhöhen. Dank maximaler Geschwindigkeit und Effizienz können Nutzer zuverlässig von überall aufladen.Jackery's firmeneigenes automatisches Batterie-Management-System (BMS) ist ausgelegt, um die komplette Sicherheit des Geräts zu gewährleisten, inklusive multipler Sicherungen gegen Überstrom, Kurzschluss, Überladung, Überspannung und Temperaturunterschiede. Es kann die Lebensdauer jeder individuellen Zelle und Batterie messen, was die Stabilität des Gesamtsystems verlängert.Der Solargenerator 1000 Pro 800W ist Jackery's fortgeschrittenstes und schnellstes Produkt bislang und bietet:- Schnellste Energiegewinnung und -ladung: Das Ultra-Ladesystem braucht nur 1,8 Stunden, um mithilfe von vier SolarSaga 200 Solarpanels oder per Netzsteckdose auf 1002 Wh reine Power vollständig aufzuladen - alles dank industrieführender Energiekonversion und -transfer von den leichtgewichtigen Solarzellen.Jackery Explorer 1000 Pro kann auch mit zwei SolarSaga 80 Solarpanels kombiniert werden (Einstiegsmodell). Diese doppelseitigen Zellen absorbieren mehr Energie von der Sonne und haben einen eingebauten IP68 Wasserschutz für verbesserte Langlebigkeit.- Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit: automatisches Batterie-Management-System (BMS), vier Temperatursensoren für Lithiumbatterien, ein umfassender Stromkreisschutz gegen Überhitzung und Spitzenschockresistenz der Stufe 9.- Modernisierte Benutzerfreundlichkeit: leichter, kleiner als herkömmliche Modelle auf dem Markt, ergonomisches Design mit kompakter Leichtigkeit, Ein-Knopf-Bedienung und einfache Einrichtung- Innere Ruhe: arbeitet bei 46 dB für eine beinahe geräuschlose Ladenutzung- Eindrucksvolle Leistungskapazität: 1.002 Wattstunden, 1000W Wechselstrom, EU-Version: 2 Wechselstromsteckdosen/ USA-Version: 3 Wechselstromsteckdosen, 2 USB-A-Buchsen, 2 USB-C-Buchsen (max. 100W), eine Autosteckdose; für die Ladung von bis zu 7 Geräten (EU-Version)/ 8 Geräten (USA-Version) gleichzeitig.Andere besondere Eigenschaften des Solargenerators:- Dual PD 100W Design- Ultra-lange Standby-Zeit (Hält 365 Tage ab einem Akkustand von 80%)- 1000 Ladezyklen (Hält 10 Jahre bei 1 Nutzung/Woche)- 5 Jahre VollgarantieÜber JackeryJackery wurde 2012 in Kalifornien gegründet. Seit bereits zehn Jahren ist die Marke Spitzenreiter der Solargeneratorindustrie und ein globaler Verkaufsschlager, anerkannt von über 100 internationalen Medien und Organisation, darunter die , und andere Publikationen, die sie alle zu den besten Solargeneratoren auf dem Markt zählen.Jackery hat 21 angesehene internationale Preise gewonnen, darunter den Red Dot Design Award, den iF Design Award, den A' Design Award & Competition und den CES Innovation Award. Die Firma ist nun ein globaler Energieführer, die Nummer Eins für mobile Power und einer der weltgrößten Hersteller von Outdoor-Solargeräten. Durch die Redefinition von sauberer Energienutzung im Outdoorleben ist Jackery ein Spitzenreiter im Kampf gegen die Klimakrise und realisiert die Vision von "grüner Energie erreichbar überall auf der Erde."